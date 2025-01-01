В любом случае я влюблюсь в тебя. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
В любом случае я влюблюсь в тебя
1-й сезон
1-я серия
9.12025, В любом случае я влюблюсь в тебя. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Мультфильмы18+

В любом случае я влюблюсь в тебя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1 июля 2020 года старшекласснице Мидзухо исполнилось 17 лет, и это был её худший день рождения. Сэмпай, который её нравится, не проявляет к ней интереса, а отец вообще забыл про праздник. К тому же из-за разгула непонятной инфекции отменили соревнование секции плавания и школьную поездку. Всё меняется, когда друг детства внезапно приглашает её на свидание.

Сериал В любом случае я влюблюсь в тебя 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы, Мелодрамы, Аниме

Рейтинг