Узурпаторша. Сезон 1. Серия 20
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Сериалы
Узурпаторша
1-й сезон
20-я серия
8.12019, La usurpadora
Драма18+
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Узурпаторша (сериал, 2019) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на то что Паола замужем за самым влиятельным человеком страны, президентом Карлосом, она несчастна в браке. Выяснив, что у нее есть сестра-близнец по имени Паулина, она решает привести ее на свое место. Таким образом Паола планирует смоделировать свою собственную смерть, чтобы наслаждаться новой жизнью со своим возлюбленным Гонсало Сантамарина, а также отомстить женщине, которая, по ее мнению, виновна в разлучении ее с биологической матерью. План Паолы почти срабатывает – однако Паулина выживает и занимает ее место.

Страна
Мексика
Жанр
Драма
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.8 IMDb