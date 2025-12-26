Узурпаторша. Сезон 1
Wink
Сериалы
Узурпаторша
1-й сезон

Узурпаторша (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.22019, La usurpadora 25 серий
Драма18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на то что Паола замужем за самым влиятельным человеком страны, президентом Карлосом, она несчастна в браке. Выяснив, что у нее есть сестра-близнец по имени Паулина, она решает привести ее на свое место. Таким образом Паола планирует смоделировать свою собственную смерть, чтобы наслаждаться новой жизнью со своим возлюбленным Гонсало Сантамарина, а также отомстить женщине, которая, по ее мнению, виновна в разлучении ее с биологической матерью. План Паолы почти срабатывает – однако Паулина выживает и занимает ее место.

Страна
Мексика
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 IMDb