Узурпаторша (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Узурпаторша (сериал, 2019)
8.22019, La usurpadora 25 серий
Драма18+
Сезоны и серии
О сериале
Несмотря на то что Паола замужем за самым влиятельным человеком страны, президентом Карлосом, она несчастна в браке. Выяснив, что у нее есть сестра-близнец по имени Паулина, она решает привести ее на свое место. Таким образом Паола планирует смоделировать свою собственную смерть, чтобы наслаждаться новой жизнью со своим возлюбленным Гонсало Сантамарина, а также отомстить женщине, которая, по ее мнению, виновна в разлучении ее с биологической матерью. План Паолы почти срабатывает – однако Паулина выживает и занимает ее место.
6.8 IMDb
- ФФРежиссёр
Франциско
Франко
- СЭАктриса
Сандра
Эчеверриа
- АПАктёр
Андрес
Паласиос
- АБАктёр
Арап
Бетке
- ХБАктёр
Херман
Бракко
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Баррето
- АБАктриса
Ана
Берта Эспин
- ХМАктёр
Хуан
М. Хауреги
- АХАктриса
Аурора
Хиль
- КЛАктриса
Кета
Лават
- ДБАктриса
Джоана
Бенедек
- МХАктриса
Моника
Хименес
- ГРСценарист
Габриела
Родригес
- КАПродюсер
Кармен
Армендариз