Узурпаторша
Актёры и съёмочная группа сериала «Узурпаторша»

Режиссёры

Франциско Франко

Francisco Franco Alba
Режиссёр

Актёры

Сандра Эчеверриа

Sandra Echeverría
АктрисаPaola Miranda
Андрес Паласиос

Andrés Palacios
АктёрCarlos Bernal
Арап Бетке

Arap Bethke
АктёрFacundo Nava
Херман Бракко

Germán Bracco
АктёрEmilio Bernal
Хуан Карлос Баррето

Juan Carlos Barreto
АктёрManuel Hernández
Ана Берта Эспин

Ana Bertha Espín
АктрисаArcadia Rivas de Miranda
Хуан М. Хауреги

Juan M. Jauregui
АктёрGonzalo Santamaría
Аурора Хиль

Aurora Gil
АктрисаTeresa Bernal
Кета Лават

Queta Lavat
АктрисаPiedad de Bernal
Джоана Бенедек

Joana Benedek
АктрисаElsa Zapata
Моника Хименес

Monica Jimenez
АктрисаErnestina

Сценаристы

Габриела Родригес

Gabriela Rodríguez
Сценарист

Продюсеры

Кармен Армендариз

Carmen Armendáriz
Продюсер