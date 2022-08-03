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Утиные истории
3-й сезон
22-я серия

Утиные истории (сериал, 1987) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

9.11987, DuckTales
Приключения, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Скрудж Макдак и его племянники Билли, Вилли и Дилли попадают в захватывающие приключения, из которых всегда с честью выбираются.

Страна
США, Япония, Тайвань
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утиные истории»