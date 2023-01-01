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Утиные истории

Утиные истории (мультсериал, 1987) смотреть онлайн

1987, DuckTales 3 сезона
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Скрудж Макдак и его племянники Билли, Вилли и Дилли попадают в захватывающие приключения, из которых всегда с честью выбираются.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утиные истории»

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