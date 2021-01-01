Уокер (сериал, 2021) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Уокер. Сезон 4. Серия 5
Уокер
4-й сезон
5-я серия
8.32021, Walker
Боевик, Драма18+
Ремейк культового сериала про техасского рейнджера с Джаредом Падалеки
В четвертой части сериала герой Джареда Падалеки будет развивать отношения с Джери, параллельно работая над висяком, расследование которого тянется из предыдущего сезона. Какие испытания ждут героя и сможет ли он довести дело до конца, узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Уокер», 4 сезон доступен на нашем сервисе в подписке Amediateka.

В четвертом сезоне Корделл Уокер направляет все силы на то, чтобы закрыть дело, зашедшее в тупик. Кроме того, рядом с ним наконец Джери, и он попытается оправдать ее доверие. Еще Корделл продолжит следить за своими детьми и стараться быть для них хорошим отцом. В предыдущих сериях его сын Огги заявил, что хочет пойти в армию, а дочь — что мечтает поехать учиться в колледж. С последствиями их решений и придется примириться Уокеру. Но на пути техасского рейнджера встают и другие препятствия: как в личной жизни, так и на работе.

Как герой, переживший столько драм, сможет справиться с новыми вызовами, увидите, если будете смотреть «Уокер», сериал 2021 года, 4 сезон доступен онлайн на Wink в подписке Amediateka.

