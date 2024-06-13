Уокер (сериал, 2021) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

В четвертой части сериала герой Джареда Падалеки будет развивать отношения с Джери, параллельно работая над висяком, расследование которого тянется из предыдущего сезона. Какие испытания ждут героя и сможет ли он довести дело до конца, узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Уокер», 4 сезон доступен на нашем сервисе в подписке Amediateka.



В четвертом сезоне Корделл Уокер направляет все силы на то, чтобы закрыть дело, зашедшее в тупик. Кроме того, рядом с ним наконец Джери, и он попытается оправдать ее доверие. Еще Корделл продолжит следить за своими детьми и стараться быть для них хорошим отцом. В предыдущих сериях его сын Огги заявил, что хочет пойти в армию, а дочь — что мечтает поехать учиться в колледж. С последствиями их решений и придется примириться Уокеру. Но на пути техасского рейнджера встают и другие препятствия: как в личной жизни, так и на работе.



Как герой, переживший столько драм, сможет справиться с новыми вызовами


