Уокер (сериал, 2021) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн
- 18+38 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 1
- 18+39 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 2
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 3
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 4
- 18+37 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 5
- 18+38 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 6
- 18+38 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 7
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 8
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 9
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 10
- 18+39 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 11
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 12
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 13
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 14
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 15
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 16
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 17
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 3 Серия 18
О сериале
В третьей части шоу Уокерам придется вернуться к старым ранам, чтобы залечить их и не позволить ужасным событиям расколоть семью. Как Корделлу Уокеру удастся сохранить благополучие своих близких, узнаете, если будете смотреть сериал «Уокер», 3 сезон доступен на Wink в подписке Amediateka.
Третий сезон застает Корделла Уокера в плену у группы анархистов, пытающихся его сломать. Чтобы выжить, офицеру предстоит погрузиться в воспоминания, о которых он никогда никому не рассказывал, и найти неочевидного союзника. Тем временем в Остине на семейном ранчо Уокеров отсутствие отца вновь выбивает почву из-под ног родных. Они снова охвачены тревогой и ждут его, пытаясь понять, как жить дальше. Напарница Уокера Кэсси, помня о том, что уже один раз потеряла близкого коллегу, решает сделать все, чтобы вернуть Корделла, даже если для этого ей придется нарушить правила техасских рейнджеров.
Как герои справятся с выпавшим им испытаниями, узнаете если будете смотреть сериал «Уокер» онлайн, 3 сезон семейной драмы в духе вестерна доступен на нашем сервисе в подписке Amediateka.
Сериал Уокер 3 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Амин
Кадерали
- ДНРежиссёр
Джоэль
Новоа
- РСРежиссёр
Ричард
Спейт мл.
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- МХАктриса
Молли
Хэйгэн
- КААктёр
Кигэн
Аллен
- ВБАктриса
Вайолет
Бринсон
- ККАктёр
Кейл
Калли
- КБАктёр
Коби
Белл
- ДПАктёр
Джефф
Пьер
- Актёр
Митч
Пиледжи
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- ЭРАктриса
Эшли
Рейс
- ККСценарист
Кристофер
Кэйнан
- ЛГСценарист
Лесли
Грейф
- Сценарист
Пол
Хаггис
- АССценарист
Альберт
С. Радди
- АФПродюсер
Анна
Фрике
- Продюсер
Дэн
Линь
- ДППродюсер
Джаред
Падалеки
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- ФВМонтажёр
Фарук
Вирани
- МДМонтажёр
Митчелл
Дэнтон
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули