Уокер (сериал, 2021) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

В третьей части шоу Уокерам придется вернуться к старым ранам, чтобы залечить их и не позволить ужасным событиям расколоть семью. Как Корделлу Уокеру удастся сохранить благополучие своих близких, узнаете, если будете смотреть сериал «Уокер», 3 сезон доступен на Wink в подписке Amediateka.



Третий сезон застает Корделла Уокера в плену у группы анархистов, пытающихся его сломать. Чтобы выжить, офицеру предстоит погрузиться в воспоминания, о которых он никогда никому не рассказывал, и найти неочевидного союзника. Тем временем в Остине на семейном ранчо Уокеров отсутствие отца вновь выбивает почву из-под ног родных. Они снова охвачены тревогой и ждут его, пытаясь понять, как жить дальше. Напарница Уокера Кэсси, помня о том, что уже один раз потеряла близкого коллегу, решает сделать все, чтобы вернуть Корделла, даже если для этого ей придется нарушить правила техасских рейнджеров.



Как герои справятся с выпавшим им испытаниями, узнаете если будете смотреть сериал «Уокер» онлайн, 3 сезон семейной драмы в духе вестерна доступен на нашем сервисе в подписке Amediateka.

