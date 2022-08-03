Умная луковка. Серия 4
Wink
Детям
Умная луковка
1-й сезон
4-я серия
8.12014, Умная луковка. Серия 4
Мультсериалы0+

Умная луковка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Приглашаем малышей в увлекательное путешествие в страну Знаний вместе с маленькой, но умной Луковкой. В каждой серии Луковка будет рассказывать о геометрических фигурах, цветах, вместе выучим цифры и ещe много всего интересного. Учиться с Луковкой легко и весело!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.8 КиноПоиск