Умная луковка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Приглашаем малышей в увлекательное путешествие в страну Знаний вместе с маленькой, но умной Луковкой. В каждой серии Луковка будет рассказывать о геометрических фигурах, цветах, вместе выучим цифры и ещe много всего интересного. Учиться с Луковкой легко и весело!

