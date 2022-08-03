Умная луковка. Серия 1
Wink
Детям
Умная луковка
1-й сезон
1-я серия
8.02014, Умная луковка. Серия 1
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Умная луковка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Приглашаем малышей в увлекательное путешествие в страну Знаний вместе с маленькой, но умной Луковкой. В каждой серии Луковка будет рассказывать о геометрических фигурах, цветах, вместе выучим цифры и ещe много всего интересного. Учиться с Луковкой легко и весело!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.8 КиноПоиск