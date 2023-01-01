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Умная луковка
1-й сезон

Умная луковка (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.12014, Умная луковка. Сезон 1 15 серий
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Приглашаем малышей в увлекательное путешествие в страну Знаний вместе с маленькой, но умной Луковкой. В каждой серии Луковка будет рассказывать о геометрических фигурах, цветах, вместе выучим цифры и ещe много всего интересного. Учиться с Луковкой легко и весело!

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