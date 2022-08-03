WinkДетямУмная луковка1-й сезон14-я серия
8.02014, Умная луковка. Серия 14
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Умная луковка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Приглашаем малышей в увлекательное путешествие в страну Знаний вместе с маленькой, но умной Луковкой. В каждой серии Луковка будет рассказывать о геометрических фигурах, цветах, вместе выучим цифры и ещe много всего интересного. Учиться с Луковкой легко и весело!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
7.8 КиноПоиск