Умная луковка. Серия 2
Wink
Детям
Умная луковка
1-й сезон
2-я серия
8.12014, Умная луковка. Серия 2
Мультсериалы0+

Умная луковка (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Приглашаем малышей в увлекательное путешествие в страну Знаний вместе с маленькой, но умной Луковкой. В каждой серии Луковка будет рассказывать о геометрических фигурах, цветах, вместе выучим цифры и ещe много всего интересного. Учиться с Луковкой легко и весело!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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