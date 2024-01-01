Улетная доставка! (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Приключенческий детский мультсериал о настоящих героях нашего времени — курьерах из волшебной страны.
Работники «Улетной доставки» — профессионалы своего дела. Они способны понять, что хотят их клиенты, по самому неточному и расплывчатому описанию. Они устроят концерт местной рок-звезды и приготовят из невероятных ингредиентов бомбочку для ванны. Доставят окна и соберут из писем настоящие книги. А если вдруг их налаженному процессу что-то помешает — быстро разберутся с проблемой и возобновят работу.
Отправиться в мир Шу и познакомиться с этими удивительными курьерами позволит «Улетная доставка!» — мультсериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Сериал Посылочный дождь 2 сезон 24 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
- МЩРежиссёр
Михаил
Щербаков
- МФРежиссёр
Марта
Флерова
- ЕЧРежиссёр
Еремей
Черевко
- ПВРежиссёр
Павел
Васин
- Актриса
Лина
Иванова
- МФАктриса
Мария
Фортунатова
- АБАктёр
Андрей
Бархударов
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДФАктриса
Дарья
Фролова
- РТСценарист
Роман
Трамвай
- АССценарист
Анна
Смирнова
- ЕССценарист
Елизавета
Симбирская
- АРСценарист
Анастасия
Романова
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- НИПродюсер
Надежда
Истимирова
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аверкиев
- АМПродюсер
Айтач
Микаилова
- АМХудожник
Ануш
Микаелян
- ИРХудожник
Илья
Ревунов
- ДИХудожник
Дмитрий
Ишимов
- ГДХудожник
Георгий
Дейкин
- ДТМонтажёр
Дмитрий
Тарасов
- АДМонтажёр
Антон
Денисов
- ИТМонтажёр
Игорь
Токарев
- НВКомпозитор
Николай
Васильев