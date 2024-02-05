Улетная доставка! (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Приключенческий детский мультсериал о настоящих героях нашего времени — курьерах из волшебной страны.



Работники «Улетной доставки» — профессионалы своего дела. Они способны понять, что хотят их клиенты, по самому неточному и расплывчатому описанию. Они устроят концерт местной рок-звезды и приготовят из невероятных ингредиентов бомбочку для ванны. Доставят окна и соберут из писем настоящие книги. А если вдруг их налаженному процессу что-то помешает — быстро разберутся с проблемой и возобновят работу.



Отправиться в мир Шу и познакомиться с этими удивительными курьерами позволит «Улетная доставка!» — мультсериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

