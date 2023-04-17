Улетная доставка! (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

24. Модная лихорадка
Мультсериалы, Комедия0+

Приключенческий детский мультсериал о настоящих героях нашего времени — курьерах из волшебной страны.

Работники «Улетной доставки» — профессионалы своего дела. Они способны понять, что хотят их клиенты, по самому неточному и расплывчатому описанию. Они устроят концерт местной рок-звезды и приготовят из невероятных ингредиентов бомбочку для ванны. Доставят окна и соберут из писем настоящие книги. А если вдруг их налаженному процессу что-то помешает — быстро разберутся с проблемой и возобновят работу.

Отправиться в мир Шу и познакомиться с этими удивительными курьерами позволит «Улетная доставка!» — мультсериал 2022 года

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

