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Улетная доставка!
1-й сезон

Улетная доставка! (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52022, Улетная доставка! Сезон 1 26 серий
Мультсериалы, Комедии0+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Приключенческий детский мультсериал о настоящих героях нашего времени — курьерах из волшебной страны.

Работники «Улетной доставки» — профессионалы своего дела. Они способны понять, что хотят их клиенты, по самому неточному и расплывчатому описанию. Они устроят концерт местной рок-звезды и приготовят из невероятных ингредиентов бомбочку для ванны. Доставят окна и соберут из писем настоящие книги. А если вдруг их налаженному процессу что-то помешает — быстро разберутся с проблемой и возобновят работу.

Отправиться в мир Шу и познакомиться с этими удивительными курьерами позволит «Улетная доставка!» — мультсериал 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

Сериал Улетная доставка! Сезон 1 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Улетная доставка!»

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