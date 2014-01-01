Ученая Луна! (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

WinkДетямУченая Луна!1-й сезон8-я серия
8.02014, Earth to Luna!
Мультсериалы, Семейный6+
О сериале
Девочке Луне шесть лет, и больше всего на свете она любит науку. Она озадачена множеством вопросов об устройстве нашего мира и у неe есть самые разные гипотезы на этот счeт. Правильные ответы любознательная Луна ищет вместе с младшим братом Юпитером и любимцем семьи хорьком Клайдом.
Сериал Ученая Луна! Сезон 1 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаБразилия
ЖанрСемейный, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
7.6 IMDb