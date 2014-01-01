Ученая Луна! (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Девочке Луне шесть лет, и больше всего на свете она любит науку. Она озадачена множеством вопросов об устройстве нашего мира и у неe есть самые разные гипотезы на этот счeт. Правильные ответы любознательная Луна ищет вместе с младшим братом Юпитером и любимцем семьи хорьком Клайдом.

