WinkДетямУченая Луна!1-й сезон21-я серия
Ученая Луна! (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
8.22014, Earth to Luna!
Мультсериалы, Мюзикл0+
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О сериале
Девочке Луне шесть лет, и больше всего на свете она любит науку. Она озадачена множеством вопросов об устройстве нашего мира и у неe есть самые разные гипотезы на этот счeт. Правильные ответы любознательная Луна ищет вместе с младшим братом Юпитером и любимцем семьи хорьком Клайдом.
СтранаБразилия
ЖанрМюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
7.8 IMDb