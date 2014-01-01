Ученая Луна! Сезон 1. Серия 15
Wink
Детям
Ученая Луна!
1-й сезон
15-я серия

Ученая Луна! (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

7.92014, Earth to Luna!
Мультсериалы, Семейные6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девочке Луне шесть лет, и больше всего на свете она любит науку. Она озадачена множеством вопросов об устройстве нашего мира и у неe есть самые разные гипотезы на этот счeт. Правильные ответы любознательная Луна ищет вместе с младшим братом Юпитером и любимцем семьи хорьком Клайдом.

Сериал Ученая Луна! Сезон 1 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бразилия
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Мультсериалы

Рейтинг

7.7 IMDb