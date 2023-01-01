Ученая Луна!
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Ученая Луна!

Ученая Луна! (мультсериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

7.92014, Earth to Luna! 1 сезон
Мультсериалы, Семейные6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девочке Луне шесть лет, и больше всего на свете она любит науку. Она озадачена множеством вопросов об устройстве нашего мира и у неe есть самые разные гипотезы на этот счeт. Правильные ответы любознательная Луна ищет вместе с младшим братом Юпитером и любимцем семьи хорьком Клайдом.

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Рейтинг

7.7 IMDb