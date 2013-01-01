WinkСе�риалыУбийства в...1-й сезонУбийство в Лозере
8.42013, Meurtres à...
Драмы, Криминал18+
Этот сери�ал пока недоступен
Убийства в... (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Сериал о трагических событиях, происходящих в разных городах Франции, расследованиях, ведущихся различными полицейскими детективами, где все преступления имеют под собой некую особенность - использ�ование легенд и преданий прошлого.
Сериал Убийство в Лозере 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дельфин
Лемуан
- ЛБРежиссёр
Лионель
Байю
- ЭДРежиссёр
Эрик
Дюре
- КРРежиссёр
Клод-Мишель
Ром
- ВЛАктриса
Ванесса
Лиоте
- БВАктёр
Брюно
Волкович
- АБАктёр
Арно
Бинар
- АРАктёр
Аладин
Райбел
- ФЗАктриса
Франс
Зобда
- АЛАктриса
Анн
Луаре
- ЭБАктриса
Элизабет
Буржин
- ЖТАктёр
Жоффруа
Тьебо
- ГАСценарист
Габриэль
Агион
- АдПродюсер
Арно
де Баттис
- ПКОператор
Паскаль
Кобер
- ЖХОператор
Жан-Пьерр
Херв
- БПОператор
Брюно
Прива