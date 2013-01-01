Убийство в Эг-Морте
Wink
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Убийства в...
1-й сезон
Убийство в Эг-Морте
8.42013, Meurtres à...
Драмы, Криминал18+

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Убийства в... (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал о трагических событиях, происходящих в разных городах Франции, расследованиях, ведущихся различными полицейскими детективами, где все преступления имеют под собой некую особенность - использование легенд и преданий прошлого.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb