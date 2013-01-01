Убийство в Аркашоне
Убийства в...
1-й сезон
Убийство в Аркашоне
8.62013, Meurtres à...
Драма, Криминал18+

Убийства в... (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

О сериале

Сериал о трагических событиях, происходящих в разных городах Франции, расследованиях, ведущихся различными полицейскими детективами, где все преступления имеют под собой некую особенность - использование легенд и преданий прошлого.

Сериал Убийство в Аркашоне 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb