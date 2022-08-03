WinkСериалыУбийства в...1-й сезонУбийство в Любероне
8.62013, Meurtres à...
Драма, Криминал18+
Убийства в... (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
- 18+91 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+87 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+87 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+89 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+95 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+91 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+95 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+91 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+90 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+93 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+92 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+91 мин
Убийства в...
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Разные следователи, разные преступления, разные города, одна Франция. Сериал «Убийства в…», 1 сезон — это закрученный, но в то же время уютный детектив с неожиданными развязками.
Каждый день во Франции происходит шокирующие убийства. За их расследования берутся смелые детективы, готовые искать преступников, чтобы те предстали перед законом. От Аверона до Нормандии, следователи пускаются в опасные приключения, обирая улики, опрашивая подозреваемых и разбираясь в тонкостях произошедшего. Помимо захватывающих дух интриг зрителей ждут подробности о культурных традициях регионов, живописные виды и разные герои.
Не пропустите клад детективных сюжетов в антологии «Убийства в…». 1 сезон сериала доступен к просмотру на Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дельфин
Лемуан
- ЛБРежиссёр
Лионель
Байю
- ЭДРежиссёр
Эрик
Дюре
- КРРежиссёр
Клод-Мишель
Ром
- ВЛАктриса
Ванесса
Лиоте
- БВАктёр
Брюно
Волкович
- АБАктёр
Арно
Бинар
- АРАктёр
Аладин
Райбел
- ФЗАктриса
Франс
Зобда
- АЛАктриса
Анн
Луаре
- ЭБАктриса
Элизабет
Буржин
- ЖТАктёр
Жоффруа
Тьебо
- ГАСценарист
Габриэль
Агион
- АдПродюсер
Арно
де Баттис
- ПКОператор
Паскаль
Кобер
- ЖХОператор
Жан-Пьерр
Херв
- БПОператор
Брюно
Прива