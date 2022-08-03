Убийства в... (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Разные следователи, разные преступления, разные города, одна Франция. Сериал «Убийства в…», 1 сезон — это закрученный, но в то же время уютный детектив с неожиданными развязками.



Каждый день во Франции происходит шокирующие убийства. За их расследования берутся смелые детективы, готовые искать преступников, чтобы те предстали перед законом. От Аверона до Нормандии, следователи пускаются в опасные приключения, обирая улики, опрашивая подозреваемых и разбираясь в тонкостях произошедшего. Помимо захватывающих дух интриг зрителей ждут подробности о культурных традициях регионов, живописные виды и разные герои.



Не пропустите клад детективных сюжетов в антологии «Убийства в…». 1 сезон сериала доступен к просмотру на Wink.

