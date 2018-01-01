Убийства по алфавиту. Серия 2
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Убийства по алфавиту (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, The ABC Murders
Триллер, Драма18+

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О сериале

1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.

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Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb