Убийства по алфавиту (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.



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