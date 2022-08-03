WinkСериалыУбийства по алфавиту1-й сезон
Убийства по алфавиту (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, The ABC Murders 3 серии
Триллер, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АГРежиссёр
Алекс
Габасси
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Эймон
Фэррен
- МШАктёр
Майкл
Шеффер
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- АЧАктриса
Аня
Чалотра
- ЭБАктёр
Эндрю
Бакан
- ТФАктриса
Тара
Фитцджеральд
- Сценарист
Сара
Фелпс
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ФАПродюсер
Фара
Абушвеша
- ДТХудожник
Джефф
Тесслер
- ЛПХудожница
Линдси
Пью
- РХМонтажёр
Роберт
Холл