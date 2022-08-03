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Убийства по алфавиту
1-й сезон

Убийства по алфавиту (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, The ABC Murders 3 серии
Триллер, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb