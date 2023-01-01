Убийства по алфавиту (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.



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