Убийства по алфавиту
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Убийства по алфавиту

Убийства по алфавиту (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, The ABC Murders 1 сезон
Триллеры, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb