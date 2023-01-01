Убийства по алфавиту (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, The ABC Murders 1 сезон
Триллеры, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы, Зарубежные, Детективы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АГРежиссёр
Алекс
Габасси
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Эймон
Фэррен
- МШАктёр
Майкл
Шеффер
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- АЧАктриса
Аня
Чалотра
- ЭБАктёр
Эндрю
Бакан
- ТФАктриса
Тара
Фитцджеральд
- Сценарист
Сара
Фелпс
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ФАПродюсер
Фара
Абушвеша
- ДТХудожник
Джефф
Тесслер
- ЛПХудожница
Линдси
Пью
- РХМонтажёр
Роберт
Холл