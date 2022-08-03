Убийства по алфавиту. Серия 1
Wink
Сериалы
Убийства по алфавиту
1-й сезон
1-я серия

Убийства по алфавиту (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, The ABC Murders
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1933 год. Детектив Эркюль Пуаро сталкивается с серийным убийцей по прозвищу ABC. Число трупов растет, но единственной уликой оказывается алфавитный железнодорожный справочник, который полиция находит на каждом месте преступления.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb