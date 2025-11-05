Убийства, которые потрясли мир. Сезон 4. Серия 3
Wink
Сериалы
Убийства, которые потрясли мир
4-й сезон
3-я серия
8.52017, World's Most Evil Killers
Документальный, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Убийства, которые потрясли мир (сериал, 2017) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон4-й сезон7-й сезон

О сериале

Детальный взгляд на жизни и преступления одних из самых жестоких серийных убийц: Джеффри Дамера, Ричарда Рамиреса, Доротеи Пуэнте и других.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Документальный
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb