Убийства, которые потрясли мир
Wink
Сериалы
Убийства, которые потрясли мир
2017, World's Most Evil Killers 2 сезона
Документальный, Криминал18+

Контент станет доступным 28.10.2025

Убийства, которые потрясли мир (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон7-й сезон

О сериале

Детальный взгляд на жизни и преступления одних из самых жестоких серийных убийц: Джеффри Дамера, Ричарда Рамиреса, Доротеи Пуэнте и других.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг