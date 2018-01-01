Wink
Сериалы
Убийства, которые потрясли мир
Актёры и съёмочная группа сериала «Убийства, которые потрясли мир»

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийства, которые потрясли мир»

Актёры

Штефан Харборт

Штефан Харборт

Stephan Harbort
АктёрCriminologist
Харольд Шечтер

Харольд Шечтер

Harold Schechter
Актёравтор, The Serial Killer Files
Хелен Моррисон

Хелен Моррисон

Helen Morrison
Актрисаиграет саму себя - Forensic Psychologist
Джеффри Осборн

Джеффри Осборн

Geoffrey Osborne
АктёрPolice Officer
Ларс Ларсон

Ларс Ларсон

Lars Larson
Актёриграет самого себя - Talk Show Host & Journalist
Сержант Брайан Джарвис

Сержант Брайан Джарвис

Sgt. Brian Jarvis
Актёриграет самого себя - Former Detective Sergeant, Marion County Sheriff's Office
Джонатан Эбботт

Джонатан Эбботт

Jonathan Abbott
АктёрBelgium Detective
Тед Роулэндс

Тед Роулэндс

Ted Rowlands
Актёриграет самого себя - TV News Reporter

Композиторы

Том Хоу

Том Хоу

Tom Howe
Композитор