Актёры и съёмочная группа сериала «Убийства, которые потрясли мир»
Актёры
АктёрCriminologist
Штефан ХарбортStephan Harbort
Актёравтор, The Serial Killer Files
Харольд ШечтерHarold Schechter
Актрисаиграет саму себя - Forensic Psychologist
Хелен МоррисонHelen Morrison
АктёрPolice Officer
Джеффри ОсборнGeoffrey Osborne
Актёриграет самого себя - Talk Show Host & Journalist
Ларс ЛарсонLars Larson
Актёриграет самого себя - Former Detective Sergeant, Marion County Sheriff's Office
Сержант Брайан ДжарвисSgt. Brian Jarvis
АктёрBelgium Detective
Джонатан ЭбботтJonathan Abbott
Актёриграет самого себя - TV News Reporter