Убийства, которые потрясли мир. Сезон 4
Wink
Сериалы
Убийства, которые потрясли мир
4-й сезон

Убийства, которые потрясли мир (сериал, 2017) сезон 4 смотреть онлайн

8.62017, World's Most Evil Killers 20 серий
Документальный, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

3-й сезон4-й сезон7-й сезон

О сериале

Детальный взгляд на жизни и преступления одних из самых жестоких серийных убийц: Джеффри Дамера, Ричарда Рамиреса, Доротеи Пуэнте и других.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb