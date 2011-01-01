Убить скуку. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Убить скуку
3-й сезон
6-я серия

Убить скуку (сериал, 2011) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

7.72011, Bored to Death
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Помните сексуально озабоченную первую девушку Джонатана? Так вот, она выходит замуж, а ее отец хочет поручить Джонатану охрану фамильного ожерелья. Джордж открыл превосходный ресторан и собирается восстановить отношения с дочерью....

Сериал Убить скуку 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убить скуку»