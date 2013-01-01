Ты не один. Сезон 1. Серия 30
Wink
Сериалы
Ты не один
1-й сезон
30-я серия

Ты не один (сериал, 2013) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

7.82013, Ты не один. Сезон 1. Серия 30
Детектив, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал «Ты не один» - истории о буднях адвокатов, чья специализация – оперативная работа по вызову. Трое сотрудников – юрист Владимир Николаевич Кузьмин, бывший оперуполномоченный милиции Максим Геннадьевич Загорский и выпускница престижного юридического ВУЗа Наталья Валерьевна Шатова, используя свои способности, возможности, полезные связи и контакты, экстренно приходят на помощь по первому звонку. Адвокаты работают как скорая помощь: спасают своих клиентов от выбивания долгов; защищают обманутых дольщиков; советуют, как выгодно развестись и избежать уплаты алиментов; помогают получить выплаты от страховой компании или по иску от ресторана за кишечное отравление… Каждая серия - законченное самостоятельное дело.

Сериал Ты не один 1 сезон 30 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты не один»