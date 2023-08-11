Ты не один. Сезон 1. Серия 2
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Ты не один (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.72013, Ты не один. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал «Ты не один» - истории о буднях адвокатов, чья специализация – оперативная работа по вызову. Трое сотрудников – юрист Владимир Николаевич Кузьмин, бывший оперуполномоченный милиции Максим Геннадьевич Загорский и выпускница престижного юридического ВУЗа Наталья Валерьевна Шатова, используя свои способности, возможности, полезные связи и контакты, экстренно приходят на помощь по первому звонку. Адвокаты работают как скорая помощь: спасают своих клиентов от выбивания долгов; защищают обманутых дольщиков; советуют, как выгодно развестись и избежать уплаты алиментов; помогают получить выплаты от страховой компании или по иску от ресторана за кишечное отравление… Каждая серия - законченное самостоятельное дело.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты не один»