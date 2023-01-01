Биография

Андрей Мясников — актер театра и кино. Родился в Омске 11 марта 1987 года. Еще до поступления в театральный вуз Андрей в течение шести лет работал в Драматическом Лицейском театре, в том числе играл в детских спектаклях. В 2009 году окончил с отличием Новосибирский государственный театральный институт и поступил на службу в Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. Параллельно с работой в театре попробовал себя в роли преподавателя актерского мастерства в стенах родного вуза. Экранным дебютом Андрея Мясникова стала роль официанта в популярной комедийной мелодраме «Счастливы вместе». Наиболее известными проектами с участием актера являются ленты «Карпов», «Страна ОЗ», «Истребители», «СашаТаня», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Жиза», «Библиотекарь».