WinkДетямТурбозавры4-й сезон16-я серия
8.82022, Турбозавры. Сезон 4. Серия 16
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
Турбозавры (мультсериал, 2022) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
Новые приключения Турбозавров и их друзей — Кати, Пети и Ипполита. Команду ждут яркие события, полные необычных изобретений и невероятных приключений, например, постройка веревочного парка и катка летом.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- МБАктёр
Михаил
Белякович
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- АВАктёр
Алексей
Войтюк
- ОГАктриса
Ольга
Голованова
- ЛИАктриса
Людмила
Ильина
- Актёр
Иван
Калинин
- АКАктриса
Анна
Киселёва
- АКАктёр
Александр
Коврижных
- ЖНАктриса
Жанна
Никонова
- НПАктёр
Никита
Прозоровский
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВИСценарист
Валерия
Илющенко
- АКСценарист
Алексей
Котеночкин
- ЕЮСценарист
Елена
Юртаева
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- ЮДПродюсер
Юлия
Двуреченская
- АОПродюсер
Арам
Ованнисян
- АВХудожник
Арам
Вардазарян
- АСХудожник
Александр
Сикорский
- СВКомпозитор
Сергей
Воронов
- ВСКомпозитор
Владимир
Симоновский