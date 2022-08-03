Турбозавры (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Динозавры не вымерли — они просто спрятались под землей, чтобы спастись от столкновения с метеоритом. Там они научились превращаться в разные машины и назвали себя турбозаврами. Они знали, что на поверхности вовсю развивается человеческий род, но решили не показываться людям в своем подлинном обличии. И все же Кате, Пете и маленькому Ипполиту удалось подружиться с турбозаврами и даже объединиться с ними в команду, чье призвание — помогать окружающим и защищать природу.

