9.32013, Цыганское счастье . Сезон 1. Серия 7
16+
Цыганское счастье (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+47 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+44 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+38 мин
Цыганское счастье
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Надя, современная, молодая девушка, живет в мире гаджетов, социальных сетей и распланированной карьеры, которая для нее на первом месте. Но однажды судьба сводит ее с красавцем-цыганом, певцом Яном. Молодые люди сходу не нравятся друг другу, так как между ними нет ничего общего. К тому же, Надя недолюбливает цыган, а Ян – бойких городских девиц.
Однако обстоятельства складываются так, что Наде и Яну придется найти друг с другом общий язык. Они вынуждены вместе бежать из Москвы после того, как их обвиняют в убийстве сына очень важного бизнесмена...
Сериал Цыганское счастье 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- РСРежиссёр
Рамиль
Сабитов
- ЕПАктриса
Елена
Полянская
- АНАктёр
Алексей
Нестеренко
- АРАктёр
Александр
Рубенчик
- СЭАктёр
Станислав
Эрдлей
- БААктёр
Борис
Абаров
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- КЛАктриса
Кристина
Лунинская
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- МФАктриса
Мария
Федорко
- АФАктёр
Алексей
Федорко
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- ЛВСценарист
Леся
Волошина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Антон
Кальдин
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- ИБОператор
Игорь
Буряк