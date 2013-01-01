Цыганское счастье (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Цыганское счастье . Сезон 1. Серия 6
9.32013, Цыганское счастье . Сезон 1. Серия 6
16+

Надя, современная, молодая девушка, живет в мире гаджетов, социальных сетей и распланированной карьеры, которая для нее на первом месте. Но однажды судьба сводит ее с красавцем-цыганом, певцом Яном. Молодые люди сходу не нравятся друг другу, так как между ними нет ничего общего. К тому же, Надя недолюбливает цыган, а Ян – бойких городских девиц.

Однако обстоятельства складываются так, что Наде и Яну придется найти друг с другом общий язык. Они вынуждены вместе бежать из Москвы после того, как их обвиняют в убийстве сына очень важного бизнесмена...

Страна
Россия
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

