Цыганское счастье (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Надя, современная, молодая девушка, живет в мире гаджетов, социальных сетей и распланированной карьеры, которая для нее на первом месте. Но однажды судьба сводит ее с красавцем-цыганом, певцом Яном. Молодые люди сходу не нравятся друг другу, так как между ними нет ничего общего. К тому же, Надя недолюбливает цыган, а Ян – бойких городских девиц.



Однако обстоятельства складываются так, что Наде и Яну придется найти друг с другом общий язык. Они вынуждены вместе бежать из Москвы после того, как их обвиняют в убийстве сына очень важного бизнесмена...

