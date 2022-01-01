Когда спят малыши
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
2-й сезон
Когда спят малыши
8.82022, Когда спят малыши
Мультсериалы0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Дедушка Волк настоящий знаток законов природы. В своей колыбельной он поёт о ветре, тёмной ночи, месяце на ночном небе, призывая всё вокруг приготовиться ко сну малыша. Дедушка Волк знает - нет на свете ничего важнее мира и покоя для спящих детей. Завораживающая музыка, добрый дедушки голос уносят все тревоги малыша и помогают настроиться на сон.

Сериал Когда спят малыши 2 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»