Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Дедушка Волк настоящий знаток законов природы. В своей колыбельной он поёт о ветре, тёмной ночи, месяце на ночном небе, призывая всё вокруг приготовиться ко сну малыша. Дедушка Волк знает - нет на свете ничего важнее мира и покоя для спящих детей. Завораживающая музыка, добрый дедушки голос уносят все тревоги малыша и помогают настроиться на сон.



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