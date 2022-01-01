Сказочные сны
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
2-й сезон
Сказочные сны
8.82022, Сказочные сны
Мультсериалы0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Под бабушкиным пледом сны бывают по-настоящему сказочными. Кубики складываются в замки, кукла становится принцессой, музыкальные инструменты сами придумывают волшебные мелодии, а старый колпак превращается в фонарь. Колыбельная Котёнка Мур про чудеса, которые можно встретить только во сне.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»