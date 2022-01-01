Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Колыбельная Дедушки Волка. В ней он делится своей жизненной мудростью с внуком, предлагая посмотреть на происходящее под разными углами, раскрасив мир разноцветными стёклышками. Сколько удивительного открывается малышу. Дневные неприятности превращаются в поучительные истории, наскучившие игры обретают новые краски, а друзья и близкие становятся ещё любимее. Слушайте колыбельную перед сном, а утром обязательно расспросите своих дедушек о жизненных премудростях.



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