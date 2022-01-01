Разноцветные стёклышки
Wink
Детям
Колыбельные Цветняшек
2-й сезон
Разноцветные стёклышки
8.92022, Разноцветные стёклышки
Мультсериалы0+

Колыбельные Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

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2-й сезон3-й сезон

О сериале

Колыбельная Дедушки Волка. В ней он делится своей жизненной мудростью с внуком, предлагая посмотреть на происходящее под разными углами, раскрасив мир разноцветными стёклышками. Сколько удивительного открывается малышу. Дневные неприятности превращаются в поучительные истории, наскучившие игры обретают новые краски, а друзья и близкие становятся ещё любимее. Слушайте колыбельную перед сном, а утром обязательно расспросите своих дедушек о жизненных премудростях.

Сериал Разноцветные стёклышки 2 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Колыбельные Цветняшек»