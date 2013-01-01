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Цезарь (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, Цезарь. Сезон 1. Серия 5
Боевики, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Журналист и фотограф Алексей Говорков, под псевдонимом Цезарь, разоблачает в Интернете факты полицейского и чиновничьего произвола. Будучи достаточно известным в сети, Говорков придает широкой огласке очередной случай, невольным свидетелем которого он оказывается.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Боевики

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Цезарь»

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