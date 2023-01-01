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Цезарь

Цезарь (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Цезарь 1 сезон
Боевики, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Журналист и фотограф Алексей Говорков, под псевдонимом Цезарь, разоблачает в Интернете факты полицейского и чиновничьего произвола. Будучи достаточно известным в сети, Говорков придает широкой огласке очередной случай, невольным свидетелем которого он оказывается.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Цезарь»

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